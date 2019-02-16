Боец Харитонов пройдет дополнительное обследование в России в связи с травмой паха

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов пройдет дополнительное обследование в России после удара в пах от американца Мэтта Митриона. Об этом ТАСС сообщил тренер россиянина Руслан Кривуша.

Поединок американской организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, который прошел в ночь на субботу в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу, где ему была диагностирована гематома.

"У Сергея была диагностирована гематома, она достаточно серьезная. По возвращении необходимо будет пройти еще обследования, поскольку это не самая простая травма", - сказал Кривуша.

В послужном списке Харитонова 28 побед (26 досрочно) и шесть поражений. На счету Митриона - 13 побед (11 досрочно) и шесть поражений.