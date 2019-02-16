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Медведев проиграл французу Монфису в полуфинале турнира ATP в Роттердаме

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего француза

ТАСС, 16 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев уступил французу Гаэлю Монфису в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Роттердаме (Нидерланды).

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего француза. Матч продолжался 2 часа 10 минут. 23-летний Медведев был посеян на турнире под пятым номером. Теннисисты встретились во второй раз, в активе каждого по одной победе.

В финале 17 февраля Монфис сыграет с победителем встречи между японцем Кеем Нисикори (1) и швейцарцем Стэном Вавринкой.

Монфис является победителем семи турниров ATP. В рейтинге ассоциации француз занимает 33-е место. Медведев в рейтинге идет 16-м, в его активе четыре победы на турнирах ATP, последняя из которых была добыта 10 февраля в Софии.

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