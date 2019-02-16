Винер: этап Гран-при по художественной гимнастике в Москве стал просмотром перед ЧМ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Первый старт сезона в художественной гимнастике - этап Гран-при в Москве - положил начало подготовке к чемпионату мира, который пройдет в Баку в сентябре. Об этом журналистам заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

В субботу победительницей в многоборье стала россиянка Дина Аверина, второй стала ее сестра Арина Аверина, третье место - у россиянки Александры Солдатовой.

"Сегодня мы посмотрели все программы наших ведущих гимнасток. Дина, Арина и Александра постарались сделать что- то из того, что они должны будут сделать в Баку на чемпионате мира в сентябре. Мы много работали, меняли музыку много раз, чтобы найти квинтэссенцию спектакля, кое- что получилось. Но нужен еще больший спектакль", - подчеркнула Винер-Усманова.

"Нужно выступать в потоке этой музыки. "Революционный этюд" Шопена, например, после Эльвиры Аверкович не делал никто уже лет пятьдесят, сейчас его делает Арина, Дина выступает под первый концерт Чайковского, Саша - под музыку Игоря Крутого. Выполнять эти программы нужно на уровне этих композиторов. Хотя сложно работать над каждой, даже над "Восточная сказка, зачем ты мне строишь глазки", - добавила она.