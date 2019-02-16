Победа скелетонистки Никитиной помогла Третьякову выиграть этап в США

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Александр Третьяков, завоевавший золото этапа Кубка мира в США, рассказал, что победа россиянки Елены Никитиной в пятницу помогла ему в отличном состоянии подойти к старту. Об этом он заявил ТАСС.

Третьяков в субботу выиграл этап Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде. Никитина на этом этапе победила в пятницу.

"Я доволен первым местом, конечно, но, к сожалению, во второй попытке я совершил грубую ошибку, которая оставила неприятный осадок, хорошо, что мне хватило запаса, чтобы остаться первым, - сказал Третьяков. - Двухнедельный перерыв между этапами пришелся как нельзя кстати, я сумел хорошо отдохнуть, а потом потренироваться, сейчас у меня главная задача - подвести себя к чемпионату мира в Уистлере, да и в Калгари нужно достойно выступить, где будет два этапа подряд. Это очень сложно и интересно. Я люблю трассу в Калгари, там я первый раз стал призером этапа Кубка мира".

"Вчерашняя победа Лены Никитиной, конечно, добавила мне решимости перед стартом. Мы готовимся одинаково, и результаты говорят, что работа идет в правильном направлении. Поэтому после успеха Лены я вышел на трассу сегодня более спокойным и уверенным", - добавил спортсмен.

Последние два этапа сезона пройдут в Калгари. 22 февраля состоятся заезды, перенесенные в Канаду из-за сильного снегопада на январском этапе в Кёнигзее. С 23 по 24 февраля состоится заключительный этап Кубка мира.