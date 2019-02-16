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Солдатова призналась, что на этапе Гран-при в Москве не показала свой максимум

Спортсменка завоевала бронзу турнира
Александра Солдатова Татьяна Валько/ТАСС
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Александра Солдатова
© Татьяна Валько/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова считает, что на первом старте сезона - этапе Гран-при в Москве - показала лишь четверть от запланированного. Об этом спортсменка, завоевавшая бронзу турнира, рассказала журналистам.

Победительницей в многоборье стала Дина Аверина, второй стала ее сестра Арина.

"У меня далеко не все получилось, еще не все доработано, сказалось волнение первого старта, - рассказала Солдатова. - Сделала 25 процентов от задуманного, больше себе не дам. Когда все будет доделано, доработано, это будет настоящий спектакль, этого добивается Ирина Александровна [Винер-Усманова]".

"Спектакль должен быть в каждом виде, на то это и художественная гимнастика. Это огромный труд, который проделывает Ирина Александровна каждый день, по две тренировки. Мы будем двигаться от этой точки только вперед, только улучшая то, что сделали", - подчеркнула Солдатова.

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