СМИ: наследный принц Саудовской Аравии готов купить "Манчестер Юнайтед" за $4,8 млрд

ТАСС, 16 февраля. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заинтересован в приобретении английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что он готов заплатить $4,8 млрд. При этом состояние семьи принца, по информации источника, составляет $1,08 трлн. Сообщается, что американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд. Отмечается, что предложение будет сделано при условии, что МЮ гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

На данный момент манкунианцы занимают в чемпионате Англии четвертое место, гарантирующее выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов. МЮ набрал 51 очко в 26 матчах, на одно очко от клуба отстают "Арсенал" и "Челси".