Две шайбы и передача Малкина не спасли "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ с "Калгари"

В составе победителей отличились Эндрю Манджапане (8-я минута), Михаэль Фролик (22), Остин Чарник (24), Трэвис Хэмоник (37) и Сэм Беннетт (39). У проигравших шайбы забросили Джейк Генцел (18), Сидни Кросби (27) и Евгений Малкин (46, 55), который также отметился результативной передачей.

На счету Малкина теперь 59 очков (16 шайб + 43 результативные передачи) в 52 матчах. 32-летний россиянин провел первую игру после одноматчевой дисквалификации за удар клюшкой по лицу соперника во встрече с "Филадельфией".

"Калгари" прервал четырехматчевую серию поражений, "Питтсбург" проиграл в шестой раз в десяти последних играх. В турнирной таблице Восточной конференции "Питтсбург" занимает восьмое место, имея 67 очков в 58 играх. "Калгари" идет первым на Западе, набрав 77 очков после 58 матчей.

В параллельном матче "Филадельфия" обыграла дома "Детройт" в овертайме со счетом 6:5, российский защитник хозяев Иван Проворов набрал 20-е очко в сезоне, записав на свой счет результативную передачу.