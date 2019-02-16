"Монако" обыграл "Нант" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 16 февраля. Футболисты "Монако" победили "Нант" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Франции.

Единственный гол забил Желсон Мартинш на 13-й минуте. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте. Во втором тайме он получил желтую карточку за грубую игру.

Матч стал первым для "Монако" после ухода россиянина Вадима Васильева с постов вице-президента и генерального директора клуба.

"Монако" занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 22 очка в 25 матчах. "Нант" идет 14-м, имея 27 очков после 25 игр.

В следующем матче монегаски сыграют дома с "Лионом" 24 февраля. "Нант" в этот же день примет "Бордо".