Четверка Андрианова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по бобслею в США

ТАСС, 17 февраля. Российские бобслеисты Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко и Руслан Самитов заняли третье место в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира, который проходит в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

Первой стала канадская четверка под управлением Джастина Криппса (1 минута 49,54 секунды), второе место занял экипаж латвийца Оскарса Киберманиса (+0,07). Россияне отстали на 0,13 секунды.

Экипаж Андрианова впервые занял призовое место на этапе Кубка мира. В текущем сезоне российская четверка трижды финишировала на четвертой позиции.

Этап в Лейк-Плэсиде - седьмой по счету в календаре Кубка мира. Следующий этап станет заключительным, он пройдет в Калгари с 23 по 24 февраля.