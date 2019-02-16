Десять человек вошли в Зал славы баскетбольной Единой лиги ВТБ

ТАСС, 17 февраля. Баскетбольная Единая лига ВТБ представила свой Зал славы, в который вошли семь игроков и три тренера. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Среди игроков в Зал славы включены сербский защитник Милош Теодосич (ЦСКА, 2011-2017), российский форвард Андрей Кириленко (ЦСКА, 2011-2012, 2014-2015), российский форвард Виктор Хряпа (ЦСКА, 2009-2018), американский защитник Эрл Роулэнд (ВЭФ, 2012-2013; "Химки", 2016-2017), эстонский защитник Грегор Арбет ("Калев", 2009-2018), американский защитник Кит Лэнгфорд ("Химки", 2009-2011; УНИКС, 2014-2017), казахстанский защитник американского происхождения Джерри Джонсон ("Летувос Ритас", 2010-2011; "Астана", 2011-2016).

Теодосич - самый титулованный иностранный игрок в истории лиги, лидер среди всех легионеров по результативным передачам; Кириленко - единственный игрок в истории лиги, который за один год стал самым ценным игроком (MVP) регулярного сезона и плей-офф; Хряпа - восьмикратный чемпион лиги ВТБ, автор первого в истории трипл-дабла лиги, MVP самого первого сезона лиги; Роулэнд - MVP регулярного сезона-2012/13; Арбет - единственный иностранный игрок, который участвовал в первых девяти сезонах лиги; Лэнгфорд - самый результативный иностранный игрок Единой лиги ВТБ на начало юбилейного, 10-го сезона (1960 очков), единственный игрок в истории лиги, который набирал более 35 очков за матч четыре раза; Джонсон первым достиг отметки в 650 передач в истории лиги.

Среди тренеров в Зал славы были включены итальянец Этторе Мессина, литовец Римас Куртинайтис и россиянин Евгений Пашутин.

Мессина (ЦСКА, 2012-2014) дважды выиграл чемпионат Единой лиги ВТБ, один из двух тренеров в истории лиги (наряду с Димитрисом Итудисом), который имеет более 80% побед при 50+ проведенных матчей. Куртинайтис (ВЭФ, 2010-11; "Химки", 2011-2016, 2019 - настоящее время) - первый тренер в истории лиги, одержавший 100 побед в чемпионате, единственный тренер не из ЦСКА - чемпион лиги ВТБ. Пашутин тренировал ЦСКА (2009-2010), УНИКС (2010-2012, 2014-2017), "Локомотив-Кубань" (2012-2014), "Автодор" (2017-2018, 2019 - настоящее время), он принял участие во всех 10 сезонах лиги, рекордсмен по количеству матчей среди тренеров (210), лидер по победами среди российских тренеров в истории лиги, чемпион лиги ВТБ - 2009/10.