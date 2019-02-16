Врач "Спартака" ожидает возвращение Жиго в общую группу в марте-апреле, Ещенко — в мае

ТАСС, 17 февраля. Возвращение защитников "Спартака" Самуэля Жиго и Андрея Ещенко в общую тренировочную группу ожидается весной текущего года. Об этом сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, чьи слова приводит пресс- служба футбольного клуба.

Оба игрока восстанавливаются после операций на крестообразных связках. "Все соответствует срокам, Жиго сейчас в основном занимается с тренером по физподготовке, чтобы набирать форму. Ему важно придать тонус мышцам для выполнения специфических игровых упражнений. Ещенко перенес операцию значительно позже Жиго, но его восстановление идет очень хорошими темпами", - отметил Вартапетов.

"Если говорить о конкретных сроках, то Жиго мы ждем в общей группе в конце марта начале апреля. А Андрея в мае. С учетом темпов восстановления не исключаю, что увидим его на поле до конца нынешнего сезона", - добавил врач.

Также Вартапетов рассказал о состоянии вратаря Артема Реброва, который в январе перенес операцию на правом плечевом суставе. "Он проходит ряд физиотерапевтических процедур, а 26 февраля отправится в Рим, где перенес операцию. Артёму снимут повязку, и он начнет разрабатывать плечо. Вместе с ним полетит Ещенко, Андрей пройдет плановый осмотр, после которого мы поймем, насколько можно увеличивать нагрузки", - рассказал Вартапетов.

По словам врача красно-белых, вратарь Александр Селихов и парагвайский полузащитник Лоренсо Мельгарехо вернутся в общую группу в ближайшие дни. "Селихов чувствует себя нормально, боль [в спине] практически полностью ушла. Сегодня у него втягивающая тренировка, а через день-два он вернется в общую группу. То же самое касается Лоренсо Мельгарехо, который начнет работать без ограничений в ближайшие дни", - отметил он.

"Спартак" после 17 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков. В первом матче турнира после зимнего перерыва клуб примет на своем поле "Краснодар" 3 марта.