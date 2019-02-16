Шайба и передача Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Колорадо" в матче НХЛ

ТАСС, 17 февраля. "Сент-Луис" обыграл "Колорадо" со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Двумя очками отметился российский нападающий гостей Владимир Тарасенко.

В составе победителей отличились Тарасенко (45-я минута), Зак Сэнфорд (45) и Джейден Шварц (59). Российский форвард также отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча. Он набрал очки в 11-м матче подряд. Всего в текущем сезоне в активе Тарасенко 48 очков (25 шайб + 23 передачи) в 56 матчах.

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов отразил 30 бросков из 32 по своим воротам и стал третьей звездой матча. Первой звездой был признан голкипер "Сент-Луиса" Джейк Аллен, отразивший все 32 броска. Он оформил второй шатаут в сезоне.

"Сент-Луис" занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 57 играх. "Колорадо" идет 11-м с 57 очками в 58 матчах. В следующей встрече "Сент-Луис" 17 февраля в гостях сыграет с "Миннесотой". "Колорадо" 19 февраля примет на домашней площадке "Вегас".