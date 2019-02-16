Биатлонист Гараничев извинился за опоздание на гонку этапа Кубка мира в США

ТАСС, 17 февраля. Российский биатлонист Евгений Гараничев извинился за опоздание на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Гараничев, который должен был стартовать 15-м, не успел выйти на старт в свое время и был дисквалифицирован. "Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!" - написал он на своей странице в Instagram.