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Кубок мира по биатлону

Биатлонист Гараничев извинился за опоздание на гонку этапа Кубка мира в США

Гараничев должен был начать гонку 15-м, но не успел выйти на старт вовремя

ТАСС, 17 февраля. Российский биатлонист Евгений Гараничев извинился за опоздание на старт гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США).

Гараничев, который должен был стартовать 15-м, не успел выйти на старт в свое время и был дисквалифицирован. "Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!" - написал он на своей странице в Instagram.

Победу в гонке одержал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял норвежец Ветле Шостад Кристиансен, третьим стал француз Симон Дестьё. Лучший из россиян Александр Логинов занял седьмое место.

Этап в США завершится в воскресенье, когда пройдут смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.

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Кубок мира по биатлону
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