Харрис, Диалло и Тейтум стали победителями конкурсов Матча звезд НБА

ТАСС, 17 февраля. Форвард "Бруклина" Джо Харрис, защитник "Оклахомы" Хамиду Диалло и форвард "Бостона" Джейсон Тейтум стали победителями конкурсов в рамках звездного уик-энда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в Шарлотт (штат Северная Каролина).

Харрис стал победителем конкурса трехочковых бросков, набрав 26 очков и опередив защитника "Голден Стэйт" Стефена Карри, который набрал 24 балла. В конкурсе также приняли участие: Девин Букер ("Финикс"), Сет Карри ("Портленд"), Дэнни Грин ("Торонто"), Бадди Хилд ("Сакраменто"), Дэмьен Лиллард ("Портленд"), Крис Миддлтон ("Милуоки"), Дирк Новицки ("Даллас") и Кемба Уокер ("Шарлотт").

Тейтум в финале конкурса мастерства победил защитника "Атланты" Трэя Янга, забросив трёхочковый с центра площадки. В конкурсе также приняли участие: Майк Конли ("Мемфис"), Лука Дончич ("Даллас"), Де'Аарон Фокс ("Сакраменто"), Никола Йокич ("Денвер"), Кайл Кузма ("Лейкерс") и Никола Вучевич ("Орландо").

Диалло выиграл конкурс по броскам сверху (слэм-данки). В решающей серии бросков он победил Денниса Смита из "Нью-Йорка". Также в конкурсе участвовали Майлз Бриджес ("Шарлотт") и Джон Коллинз ("Атланта").

Матч звезд НБА пройдет в ночь на понедельник. В нем сыграют команда Запада Леброна Джеймса и команда Востока Янниса Адетокунбо.