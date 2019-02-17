Баскетболист ЦСКА Хайнс заменит Де Коло в Матче звезд Единой лиги ВТБ

ТАСС, 17 февраля. Американский форвард ЦСКА Кайл Хайнс заменит защитника столичного клуба француза Нандо Де Коло в Матче звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в воскресенье в Москве. Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В Матче звезд соперничают команды "Звезды России" и "Звезды мира". Первая команда формируется из лучших российских игроков, выступающих в лиге, вторая - из иностранных. 31-летний Де Коло был выбран в состав "Звезд мира" по результатам голосования болельщиков и представителей СМИ, однако француз не примет участия в матче из-за травмы. По решению главного тренера команды Димитриса Прифтиса, защитник должен был сыграть в стартовой пятерке.

Де Коло примет участие в запланированной автограф- сессии, на которой также будет присутствовать защитник "Химок" и сборной России Алексей Швед, пропускающий Матч звезд из-за травмы.

Хайнс проводит шестой сезон в Единой лиге ВТБ, американец был признан лучшим защитником лиги в сезоне-2015/16. В текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 32-летний центровой в среднем набирает 5,9 очка, делает 3 подбора и 1,2 передачи за игру.

Де Коло является самым результативным игроком ЦСКА (восьмое место в лиге), в текущем сезоне Единой лиги ВТБ француз в среднем набирает 15,2 очка, делает 2,3 подбора и 3,9 передачи.

Матч звезд пройдет на "ВТБ-Арене". Каждая команда состоит из 12 игроков.