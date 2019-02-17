Нападающий "Коламбуса" Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 17 февраля. Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В матче против "Чикаго" (5:2) Панарин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Второй звездой дня стал канадский нападающий "Филадельфии" Трэвис Конекни. В матче против "Детройта" (6:5 ОТ) он забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме.

Третьей звездой дня был признан российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин. В матче против "Калгари" (4:5) форвард забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.