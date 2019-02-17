"Уфа" подписала контракт с аргентинским футболистом Вомбергаром

ТАСС, 17 февраля. Нападающий словенского футбольного клуба "Олимпия" Андрес Вомбергар перешел в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Уфа". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу словенского клуба.

Соглашение 24-летнего Вомбергара с "Уфой" рассчитано на 3,5 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €1,5 млн.

Вомбергар перешел в "Олимпию" из аргентинского клуба "Феникс де Пилар" в августе 2017 года. В текущем сезоне аргентинец провел за словенскую команду 17 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, в активе уфимского клуба 16 очков после 17 встреч. В следующем туре РПЛ подопечные Дмитрия Кириченко дома сыграют с московским "Динамо", встреча пройдет 3 марта.