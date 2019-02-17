Около 10 тыс. новосибирцев приняли участие в акции "Лыжня России"

НОВОСИБИРСК, 17 февраля. /ТАСС/. Центральный старт всероссийской лыжной гонки "Лыжня России" состоялся в воскресенье в Новосибирске, на неделю позднее общероссийской акции. В прошлые выходные вместе со всей страной сибирские лыжники на трассу не вышли из-за 30-градусных морозов, но сейчас здесь установилась теплая погода со снегопадами, и в гонке приняли участие порядка 10 тыс. человек, передает корреспондент ТАСС с места события.

Гонка "Лыжня России" была перенесена в Новосибирске на неделю из-за морозов - соревнования при низких температурах могли навредить как спортсменам, так и гостям. В воскресенье в городе установилась теплая погода, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воздуха составляет минус 1 градус. На момент старта акции шел сильный снег.

"Мы настроились с семьей приехать сюда на прошлых выходных, участвуем в гонке уже в третий раз и очень ее ждали. Конечно, такие морозы - это слишком крутые условия, но мы так часто ходим на лыжах, что, наверное, и не заметили бы проблемы. А сегодня практически идеальные условия для лыжной прогулки", - рассказал ТАСС новосибирец Роман Зайцев, с которым на "Лыжню России" пришли супруга Ксения и восьмилетний сын Алексей.

Ажиотаж заметен даже без подсчета участников: на пути к лыжной базе имени Алика Тульского, где проходил забег, образовалась пробка из автомобилей, рядом с которой по дороге в две колонны шли люди в фирменных шапочках "Лыжня России" и с личными номерами участников.

"Мне удалось припарковать машину только на соседней улице, поэтому вот несу лыжи на себе уже минут 10, но так как я планирую пробежать 10 километров, это для меня неплохая разминка", - рассказал ТАСС участник соревнований Игорь.

По данным судейской коллегии "Лыжни России", всего в соревнованиях приняли участие около 10 тыс. человек. "У нас вчера было зарегистрировано около 4 тыс. человек, ну за сегодня тысяч пять-шесть точно пришло, так что около 10 тыс. человек участвуют в гонке, может даже больше", - сообщил ТАСС представитель судейского состава.

Все на лыжи

До старта гонки участники делают селфи на фоне заснеженных деревьев и разминаются. Люди встречают своих знакомых и друзей, которые принимают участие в "Лыжне России" уже не в первый раз. Многие приходят сюда с друзьями и родственниками, и некоторым даже удается с помощью акции изменить мнение о лыжном спорте.

"Моя подруга Катя в прошлом году пригласила меня попробовать встать на лыжи, а теперь и я пойду на дистанцию в 10 км. До этого лыжи вообще терпеть не могла. Но мне нравится, что тут много увлеченных людей, такая хорошая атмосфера, что сильно воодушевляет", - поделилась своими впечатлениями от акции студентка Дарья.

Традиционно в забеге принимают участие люди практически всех возрастов: на территории трассы можно увидеть как маленьких детей, так и пенсионеров.

"Я каждый год принимаю участие в "Лыжне России", это для меня лучший праздник. В этом году организаторы все так хорошо сделали: и трасса отличная, и номерки получать очень удобно, поэтому я с огромным удовольствием и в этот раз прошла здесь на лыжах", - рассказала ТАСС пенсионерка Зоя Попова, которой в этом году исполнился 81 год.

Те, кто желает проверить свои силы, но не готов к длительному забегу на 10 километров, могут принять участие в дистанции на 2 километра, которая популярна у представителей городской и областной власти. Так, на эту дистанцию вышел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"У меня была напряженная неделя - две командировки. И после такой рабочей недели получить заряд бодрости - это очень здорово", - поделился своими впечатлениями с журналистами после прохождения трассы Травников.