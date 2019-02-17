Кириленко признался, что ему интереснее посмотреть Матч звезд Единой лиги ВТБ, чем НБА

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не будет целенаправленно смотреть Матч звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а с удовольствием посетит Матч звезд Единой лиги ВТБ. Об этом он рассказал ТАСС.

Матч звезд баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Москве на "ВТБ-Арене" в формате "Звезды России" - "Звезды мира". В эти же дни проходит звездный уик-энд НБА.

"Целенаправленно я не буду смотреть Матч звезд НБА, если оказия будет - взгляну, но специально... Я буду на Матче звезд Единой лиги ВТБ, и мне это, серьезно, интереснее посмотреть, - сказал Кириленко. - К сожалению, я не попал на прошлый матч в Петербурге, но в Сочи (где прошел первый Матч звезд Единой лиги - прим. ТАСС) было просто великолепно. Именно после этого я стал сторонником того, чтобы проводить финал чемпионата России и Единой лиги ВТБ в формате "Финала четырех", чтобы организованно все было, как в Сочи".

"Как бы пафосно ни звучало, но первый матч звезд Единой лиги ВТБ был на уровне НБА и действительно крутым. Надеюсь, в этот раз будет так же", - добавил Кириленко.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018-м в Санкт-Петербурге.