{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лыжница Непряева заняла третье место в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

Россиянка показала результат 27 минут 37,4 секунды
Наталья Непряева EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 17 февраля. Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубке мира в итальянском Конье.

Россиянка показала результат 27 минут 37,4 секунды. Победила представительница Финляндии Кертту Нисканен (27.24,8), второе место у швейцарки Надины Фёндрих (27.27,8).

Другая россиянка Юлия Белорукова заняла четвертое место (27.39,2), Алиса Жамбалова - пятое (27.55,7), Мария Истомина - 18-е (28.38,8), Анна Жеребятьева - 30-е (28.56,0), Лидия Дуркина - 32-е (29.05,0).

Этап Кубка мира в Конье продолжится 17 февраля мужской гонкой на 15 км классическим стилем.

Футбол в Испании
СМИ: дом футболиста "Барселоны" Боатенга ограбили во время матча с "Вальядолидом"
Матч против "Вальядолида" был дебютным для Боатенга в составе "Барселоны"
Читать полностью