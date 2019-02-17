Лыжница Непряева заняла третье место в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

ТАСС, 17 февраля. Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Россиянка показала результат 27 минут 37,4 секунды. Победила представительница Финляндии Кертту Нисканен (27.24,8), второе место у швейцарки Надины Фёндрих (27.27,8).
Другая россиянка Юлия Белорукова заняла четвертое место (27.39,2), Алиса Жамбалова - пятое (27.55,7), Мария Истомина - 18-е (28.38,8), Анна Жеребятьева - 30-е (28.56,0), Лидия Дуркина - 32-е (29.05,0).
Этап Кубка мира в Конье продолжится 17 февраля мужской гонкой на 15 км классическим стилем.