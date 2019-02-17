Минаков и менеджер Нурмагомедова пока не получили иск от RusFighters

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков и его менеджер Али Абдель-Азиз пока не получили уведомление об иске со стороны компании RusFighters. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

В ночь на воскресенье Минаков уступил французу Шейку Конго в поединке американской организации Bellator. Ранее стало известно о подаче иска компании RusFighters к Минакову и Абдель-Азизу, который также является менеджером чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Основные требования - боец должен заплатить 20% компенсации по агентскому контракту (ранее Минаков работал с RusFighters), а также признание эксклюзивности договора с RusFighters.

"Пока иск не получен. Мы не в курсе требований", - сказал собеседник агентства.

В активе Минакова 21 победа (19 досрочно) и одно поражение.