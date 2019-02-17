Автограф-сессию Шведа и де Коло на Матче звезд Единой лиги ВТБ посетило 500 человек

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Автограф-сессия травмированных баскетболистов Алексея Шведа и Нандо де Коло в рамках Матча звезд Единой лиги ВТБ посетило около 500 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Единой лиги ВТБ.

Матч звезд проходит 17 февраля в Москве на "ВТБ-Арене" в формате "Звезды России" против "Звезд мира".

"К сожалению, травмы не позволили собрать оптимальные составы. Так о травме Нандо стало известно буквально накануне, - сказала Корстин. - Тем не менее и де Коло, и Алексей Швед приняли участие в автограф-сессии, несмотря на травмы. Болельщики смогли сфотографироваться с одними из главных звезд лиги".

Вместо де Коло в игре принимает участие форвард ЦСКА Кайл Хайнс.

Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018-м в Санкт-Петербурге.