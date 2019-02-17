Гимнастка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем и мячом на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала две золотые награды в индивидуальных упражнениях на завершившимся этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.

В упражнениях с обручем Дина Аверина показала результат 21,800 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (21,450), третье место досталось японке Кахо Минагаве (19,400). Также Дина Аверина первенствовала в упражнениях с мячом, набрав 21,000 балла, серебро досталось россиянке Екатерине Селезневе (20,350), третье место заняла болгарка Невяна Владинова (19,600).

Арина Аверина одержала победу в упражнениях с лентой, показав результат 20,300 балла. Дина Аверина заняла второе место (19,450), на третьей строчке расположилась белорусская спортсменка Анастасия Салос (17,950).

В упражнениях с булавами лучшей стала россиянка Александра Солдатова, набрав 19,700 балла. Второй стала Дина Аверина (19,300), бронзовая награда досталась представительнице Грузии Саломе Пажава (19,200),

Российская команда в составе Марии Толкачевой, Анастасии Татаревой, Анжелики Стубайло, Дианы Менжинской, Евгении Левановой и Полины Лютаковой заняла третье место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, показав результат (19,800). Победу одержала команда Японии (23,000), второе место заняли представительницы Израиля (21,250). Ранее в воскресенье команда России завоевала бронзовые награды в групповых упражнениях с пятью мячами.

Гран-при в Москве проходил с 16 по 17 февраля. Накануне Дина Аверина победила в личном многоборье, также россиянки завоевали золото в групповых упражнениях в многоборье.