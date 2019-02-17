Итальянские биатлонисты Хофер и Вирер выиграли одиночную смешанную эстафету на этапе КМ

ТАСС, 17 февраля. Итальянцы Лукас Хофер и Доротея Вирер заняли первое место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира, который проходит в Солт-Лейк- Сити (штат Юта, США). Спортсмены показали результат 35 минут 27,9 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах шесть дополнительных патронов.

Второе место заняли австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер (отставание 22,9 секунды; 0 кругов + 2 патрона), третьими стали Антонен Гигонна и Жюли Симон из Франции (+50,2; 1+8). Россияне Сергей Корастылев и Ульяна Кайшева финишировали 11-ми (+1.49,9; 0+4).

Этап Кубка мира в США завершится смешанной эстафетой, которая пройдет в ночь на понедельник по московскому времени.