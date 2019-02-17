"ВТБ-Арена" дебютировала в баскетболе. Третий Матч звезд Единой лиги прошел при аншлаге

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В Москве состоялся третий в истории Единой лиги ВТБ Матч звезд, в которым вновь сыграли "Звезды мира" против "Звезд России". Победу со счетом 118:115 впервые одержала команда легионеров лиги.

Впервые баскетбольный матч прошел на новой "ВТБ-Арене", которая ранее из спортивных соревнований принимала только игры Континентальной хоккейной лиги. Арена на баскетбольных встречах рассчитана на 12 770 зрителей, свободных мест не было.

Исход матча решился на последних секундах, а самым ценным игроком был признан испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес.

"Это невероятное чувство, - признался после игры Родригес ТАСС. - Команда играла здорово, но главное, что все - зрители, и участники матча - получили удовольствие".

Ведущим вечера был Иван Ургант, работу которого особенно отметил почетный президент Единой лиги Сергей Иванов.

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Как признался после игры защитник "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин, российская сборная хотела одержать победу, несмотря на товарищеский характер матча. "Не хотелось проигрывать, но все же это шоу для болельщиков, - сказал Кулагин. - Мы нарушили победную традицию, но будем исправляться".