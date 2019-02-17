"ВТБ-Арена" дебютировала в баскетболе. Третий Матч звезд Единой лиги прошел при аншлаге

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. В Москве состоялся третий в истории Единой лиги ВТБ Матч звезд, в которым вновь сыграли "Звезды мира" против "Звезд России". Победу со счетом 118:115 впервые одержала команда легионеров лиги.
Впервые баскетбольный матч прошел на новой "ВТБ-Арене", которая ранее из спортивных соревнований принимала только игры Континентальной хоккейной лиги. Арена на баскетбольных встречах рассчитана на 12 770 зрителей, свободных мест не было.
Исход матча решился на последних секундах, а самым ценным игроком был признан испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес.
"Это невероятное чувство, - признался после игры Родригес ТАСС. - Команда играла здорово, но главное, что все - зрители, и участники матча - получили удовольствие".
Ведущим вечера был Иван Ургант, работу которого особенно отметил почетный президент Единой лиги Сергей Иванов.
Россияне реабилитировались в конкурсах
Как признался после игры защитник "Локомотива-Кубани" Дмитрий Кулагин, российская сборная хотела одержать победу, несмотря на товарищеский характер матча. "Не хотелось проигрывать, но все же это шоу для болельщиков, - сказал Кулагин. - Мы нарушили победную традицию, но будем исправляться".
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Исправиться россиянам удалось в конкурсах. В конкурсе снайперов победил Виталий Фридзон из "Локо", а лучшим по броскам сверху оказался Вячеслав Зайцев из "Химок". Примечательно, что в жюри конкурса данков была Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России по фигурному катанию. Вообще же на трибунах собралось много почетных гостей не только из мира баскетбола: первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Сибура" Дмитрий Конов, народный артист РСФСР Лев Лещенко.
По признанию Костина, ВТБ видит развитие Единой лиги и будет продолжать сотрудничество. "Матч звезд Единой лиги ВТБ - зрелище уникальное. Это, безусловно, большой праздник для любителей баскетбола и спорта. Лига процветает, мы [в ВТБ] видим ее рост и развитие", - отметил он.
О развитии турнира говорит и то, что президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, по его признанию, в этом году с большим интересом ждал Матча звезд Единой лиги, чем Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
"Целенаправленно я не буду смотреть Матч звезд НБА, если оказия будет - взгляну, но специально - нет. Я буду на Матче звезд Единой лиги ВТБ, и мне это, серьезно, интереснее посмотреть, - сказал Кириленко ТАСС. - К сожалению, я не попал на прошлый матч в Петербурге, но в Сочи (где прошел первый Матч звезд Единой лиги - прим. ТАСС) было просто великолепно. Именно после этого я стал сторонником того, чтобы проводить финал Единой лиги ВТБ в формате "Финала четырех", чтобы организованно все было, как в Сочи".
Краснодар, Казань, Пермь и Москва претендуют на Матч звезд - 2020
Первый Матч звезд Единой лиги ВТБ прошел в 2017 году в Сочи, второй - в 2018-м в Санкт-Петербурге. Президент Единой лиги Сергей Кущенко признался, что уже есть список городов - кандидатов на проведение Матча звезд в следующем году.
"Этот Матч звезд - уже история, мы уже наметили шорт-лист городов, претендующих на следующий. В список входят Казань, Краснодар, Пермь и снова Москва, - сказал Кущенко. - С выбором директорат лиги определится позднее".
Сергей Иванов подчеркнул, что Москва подняла проведение Матча звезд на такой уровень, что следующему городу придется постараться, чтобы соответствовать. "Матч звезд 2019 года, безусловно, удался, и я думаю, что городам, претендующим на проведение в будущем, будет сложно претендовать на такой же уровень", - подчеркнул он.