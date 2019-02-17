Чепиков: чемпионат Европы по биатлону станет тренировочным стартом перед ЧМ

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Гонки чемпионата Европы по биатлону, который пройдет в Минске, станут тренировкой для российских спортсменов перед чемпионатом мира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Чемпионат Европы пройдет с 20 по 24 февраля.

"Основная сборная, за исключением Логинова и Гараничева, готовилась к этим стартам целенаправленно, поэтому мы надеемся, что команда подзарядила аккумуляторы, - сказал Чепиков. - Это проверочный, в чем-то разгоняющий старт перед чемпионатом мира, чтобы еще раз попробовать силы, почувствовать скорость, чтобы уже на чемпионат мира выйти в полной боевой готовности. Медали чемпионата Европы тоже достаточно веские, тем более соревнования проходят в Минске, где очень много болельщиков, где любят биатлон".

"Участвовать будут те, кто готовился к чемпионату Европы, по Гараничеву и Логинову - ситуация будет зависеть от состояния, может, какой-то период дадим отдохнуть, у них было много стартов, североамериканские этапы Кубка мира, акклиматизация. Может быть, выборочно будут участвовать в стартах. Основной старт - это чемпионат мира, и тут все будет зависеть от индивидуальных особенностей организма, как человек подходит к определенным стартам", - добавил Чепиков.

Дать бой Бьорндалену

В день открытия чемпионата Европы, 18 февраля, состоится "Гонка легенд". В ней примут участие президент СБР четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев и двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Чепиков и Анна Богалий.

"Сегодня у нас был подготовительный день, пристрелочный, должен сказать, что организаторы очень хорошо подготовились к этой гонке. Все участники соревнований будут в разных условиях: сегодня всем раздали практически новые винтовки "Биатлон-74", я пристреливался рядом с Бьорндаленом, видел, что для него эта винтовка новая, нужно было подгонять все ремни под себя, очень долго пристреливался и говорил, что ему непросто собрать кучную стрельбу, но все с подготовкой справились", - рассказал Чепиков.

"Дадим завтра бой, тем более что завтра будет не один, а два старта: сначала массовый старт мужчин и женщин, а затем смешанная эстафета. Но мы приехали сюда не только для того, чтобы дать бой: понимаем, что кто-то закончил спортивную карьеру совсем недавно, как Бьорндален, кто-то десять лет назад, кто-то 15. Тяжело быть функционально в равных условиях, но главное, что мы приехали, пообщались, увиделись с болельщиками, дали мастер-класс, автограф-сессии. Главное - это популяризация биатлона", - добавил Чепиков.

Чепиков рассказал, что соскучился по участию в гонках. "Конечно, приятны такие моменты, когда ты пристреливаешься, ищешь определенное положение, подгоняешь винтовку - сразу же навевает воспоминания о моментах, которые давно уже позабыты. Но все равно все движения остались привычные: как снять винтовку, как правильно лечь, хорошая ностальгия", - отметил Чепиков.

В "Гонке легенд" выступят в числе прочих Симона Хаусвальд (Германия), Халвар Ханевольд (Норвегия), Венсан Дефран (Франция), Елена Зубрилова (Белоруссия), Дарья Домрачева (Белоруссия). В рамках гонки состоятся проводы из большого спорта четырехкратной олимпийской чемпионки Домрачевой.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.