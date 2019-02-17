Финал Кубка России по фигурному катанию в Великом Новгороде завершит отбор на ЧМ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 февраля. /ТАСС/. Финал Кубка России по фигурному катанию стартует в понедельник в Великом Новгороде. Турнир определит окончательный состав национальной команды на предстоящий в конце марта в японской Сайтаме чемпионат мира.

Внутрироссийские соревнования, которые в последние годы не вызывали особого ажиотажа среди средств массовой информации, на этот раз заставили аккредитоваться на турнир большинство ведущих российских спортивных изданий - на турнир приедет двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева.

Медведева после Олимпиады в Пхёнчхане, где она уступила Алине Загитовой, покинула группу Этери Тутберидзе и переехала жить и работать в Канаду к известному специалисту Брайану Орсеру. Фигуристка стала на чемпионате России в Саранске лишь седьмой, не пробилась в финал Гран-при и вошла в число запасных национальной команды на чемпионат Европы и Универсиаду, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

Как заявил ранее ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, состав на чемпионат мира будет определяться с учетом результатов чемпионата Европы, а также итогов финала Кубка России, где будут просмотрены запасные команды. После финала кубка страны тренерский совет сделает свои предложения, дедлайн подачи заявок на чемпионат мира - 25 февраля. Турнир пройдет с 18 по 24 марта.

В настоящий момент определенно говорить об участии в турнире в Великом Новгороде можно только относительно двух ведущих российских фигуристок - Медведевой и Станиславы Константиновой. Елизавета Туктамышева, также претендующая на попадание в состав сборной, в декабре была госпитализирована из-за пневмонии. Спортсменка пропустила чемпионат страны и на сегодняшний день ее участие в чемпионате мира также под вопросом. Свое участие в финале Кубка России Туктамышева до сих пор официально не подтвердила.

На чемпионат мира могут отправиться три фигуристки - безоговорочное право на участие в нем подтвердили ученица Алексея Мишина чемпионка Европы Софья Самодурова и серебряный призер ЧЕ-2019 Загитова. Теперь федерации предстоит определиться между Константиновой, ставшей на чемпионате Европы четвертой, Медведевой и, возможно, Туктамышевой.

На турнире ожидается аншлаг

Билеты на турнир с момента информации об участии в соревнованиях Медведевой были полностью раскуплены. Причем билетов не осталось не только на женский одиночный турнир, но и на остальные виды программы соревнований. Женщины и мужчины покажут короткую программу 21 февраля, произвольную - 22-го. Танцоры на льду 18 февраля продемонстрирую ритм-танец, 19-го - произвольный. Пары выступят 19 и 20 февраля. Трибуны новгородской ледовой арены рассчитаны на 1080 мест.