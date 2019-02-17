Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира в США

ТАСС, 18 февраля. Сборная Франции заняла первое место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону, который завершился в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Спортсмены показали результат 1 час 3 минуты 51,4 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и затратив 3 дополнительных патрона на восьми огневых рубежах.

За сборную Франции выступали Кентен Фийон Майе, Симон Дестьё, Селия Эмонье и Анаис Шевалье. Второе место заняла команда Германии (отставание 13,5 секунды; 0+6), третьими стали норвежцы (+1.02,2; 2+11).

Российские биатлонисты Александр Поварницын, Александр Логинов, Лариса Куклина и Маргарита Васильева показали седьмой результат (+2.41,3; 0+7).

Следующим стартом для биатлонистов в рамках Кубка мира станет чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.