Министр информации Саудовской Аравии опроверг возможность покупки МЮ наследным принцем

ТАСС, 18 февраля. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не заинтересован в приобретении английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter министра информации Саудовской Аравии Турки аль-Шаббана.

Ранее британская газета The Sun сообщала, что принц готов приобрести клуб за $4,8 млрд. Отмечалось, что предложение будет сделано при условии, что МЮ гарантирует себе участие в Лиге чемпионов следующего сезона. Американская семья Глейзеров, владеющая клубом с 2005 года, приобрела клуб за $1,013 млрд.

"Новость о том, что принц Мухаммед бен Сальман, хотел приобрести "Манчестер Юнайтед", была полностью ложной. Клуб провел встречу с Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась", - сообщил министр информации.

"Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место в таблице чемпионата Англии, которое дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В активе команды 51 очко в 26 матчах.