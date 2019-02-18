Команда Леброна победила Команду Янниса в Матче всех звезд НБА

ТАСС, 18 февраля. Команда Леброна Джеймса одержала победу над командой Янниса Адетокунбо со счетом 178:164 в 68-м Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась в рамках звездного уик-энда лиги в Шарлотт (штат Северная Каролина) на арене "Спектрум-центр". Самым результативным игроком встречи стал Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 11 подборов. В составе победителей 31 балл на счету Кевина Дюранта, он был признан самым ценным игроком (MVP) встречи. Дабл-дабл также оформил Джоэл Эмбиид (10 очков и 12 подборов)

Ранее болельщики, игроки и представители НБА путем голосования выбрали Джеймса ("Лос-Анджелес Лейкерс") и Адетокунбо ("Милуоки") капитанами команд. В дополнительном голосовании Джеймс выиграл право выбирать на драфте первым.

Форвард "Лейкерс" выбрал в стартовую пятерку Дюранта ("Голден Стэйт"), Кайри Ирвинга ("Бостон"), Кавая Ленарда ("Торонто") и Джеймса Хардена ("Хьюстон"). В запас попали Энтони Дэвис ("Нью-Орлеан"), Клэй Томпсон ("Голден Стэйт"), Дэмиан Лиллард ("Портленд"), Расселл Уэстбрук ("Оклахома"), Ламаркус Олдридж ("Сан-Антонио"), Карл-Энтони Таунс ("Миннесота"), Брэдли Бил ("Вашингтон") и Дуэйн Уэйд ("Майами"). Форвард "Милуоки" взял в стартовую пятерку Стефена Карри ("Голден Стэйт"), Эмбиида ("Филадельфия"), Пола Джорджа ("Оклахома"), Кембу Уокера ("Шарлотт"). Запасными стали Крис Миддлтон ("Милуоки"), Никола Йокич ("Денвер"), Бен Симмонс ("Филадельфия"), Блэйк Гриффин ("Детройт"), Д'Анджело Расселл ("Бруклин"), Никола Вучевич ("Орландо"), Кайл Лоури ("Торонто") и Дирк Новицки ("Даллас"). По окончании драфта команды совершили обмен игроками: Уэстбрук перешел в команду Адетокунбо, а Симмонс - в команду Джеймса.

Первый Матч звезд НБА прошел в 1951 году. До 2018 года в нем участвовали сборные Западной (37 побед) и Восточной (29) конференций. В 2017 году НБА постановила, что итоговые составы на следующий звездный матч будут определяться капитанами команд, они смогут выбирать игроков из клубов любой конференции. В 2018 году команда Джеймса одержала победу над командой Карри со счетом 148:145.

Шарлотт во второй раз принимал Матч всех звезд, ранее звездный уик-энд проходил в городе в 1991 году. В 2020 году Матч звезд пройдет в Чикаго.