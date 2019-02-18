Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, забросившим 40 шайб минимум в 10 сезонах

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Хенрик (27-я и 41-я минуты), Якоб Сильверберг (35, 55) и Кори Перри (44). У проигравших отличились российский форвард Александр Овечкин (5) и Джон Карлсон (38).

Овечкин забросил 40-ю шайбу в текущем сезоне. Российский форвард достиг такого результата в 10-й раз в карьере, он стал четвертым игроком в истории НХЛ, кому удалось установить подобное достижение. Ранее минимум 40 шайб в десяти и более сезонах забрасывали канадские форварды Марсель Дионн (10 сезонов), Марио Лемье (10) и Уэйн Гретцки (12).

В текущем сезоне россиянин провел 58 матчей, в которых набрал 67 очков (40 шайб + 27 результативных передач). Овечкин возглавляет список снайперов лиги, опережая ближайшего преследователя на четыре шайбы.

"Вашингтон" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко в 59 играх. "Анахайм" идет 13-м на Западе, имея 55 очков после 59 матчей. В следующем матче "Вашингтон" в гостях сыграет с "Лос-Анджелесом" 19 февраля, днем позже "Анахайм" на выезде встретится с "Миннесотой".

В другом матче игрового дня "Флорида" дома обыграла "Монреаль" со счетом 6:3, результативной передачей в составе победителей отметился российский форвард Евгений Дадонов.