МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Сочи полностью готов принять заключительный в сезоне этапа Кубка мира по санному спорту, который пройдет с 23 по 24 февраля. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации санного спорта России (ФССР) Рина Веланская.

"Сочи полностью готов к проведению этапа Кубка мира по санному спорту, - сказала Веланская. - Сборная России находится в Сочи с 14 февраля, на Красную Поляну продолжают съезжаться и остальные участники соревнований, которые будут жить в комфортабельных отелях. Во вторник на трассе пройдут первые официальные тренировки, а сама трасса находится в отличном состоянии"

Последний раз этап Кубка мира по санному спорту проходил в Сочи в 2016 году.