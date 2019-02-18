Фетисов: "Адмирал" в следующем сезоне должен стремиться войти в элиту КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Владивостокский "Адмирал" в следующем сезоне должен ставить задачу войти в элиту Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом заявил депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, слова которого приводит пресс-служба "Адмирала".

В понедельник Фетисов прибыл во Владивосток с визитом, чтобы встретиться с губернатором Приморского края, а также хоккеистами, тренерским штабом и руководством "Адмирала".

"В последнее время ходят разговоры, что команду могут убрать из КХЛ, я считаю, что ни в коем случае нельзя этого делать, - сказал Фетисов. - К счастью, сегодня есть понимание у лиги, что речь идет о развитии региона, местной молодежи важно знать, что "Адмирал" будет в самой лучшей лиге Европы. Губернатор заявил, что стабильность будет главным условием для дальнейшего роста, сегодня и хоккеисты это услышали, и тренерский состав. Губернатор, руководители, спонсоры - все приняли решение: команде - быть, она будет стабильно развиваться, и мне кажется, задачи на следующий сезон будут уже совсем другие - войти в элиту КХЛ и уже никогда из нее не выходить".

В начале октября КХЛ наложила дисквалификацию на генерального директора "Адмирала" Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова за задолженность по зарплате перед командой. "Адмиралу" был запрещен доступ к центральному информационному бюро лиги (ЦИБ), в том числе для дозаявок и обменов игроков. 19 ноября Сошников покинул пост гендиректора клуба, его место занял Михаил Дудченко. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции 12 декабря назвал ситуацию с задолженностями в "Адмирале" критической, но 27 декабря клубу восстановили доступ к ЦИБу.

В текущем регулярном чемпионате "Адмирал" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 47 очков в 59 матчах. Клуб лишился шансов на выход в плей-офф.