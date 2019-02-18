Федерация хоккея России планирует создать специальную лигу для игроков 15-17 лет

ТАСС, 18 февраля. Федерация хоккея России (ФХР) намерена создать специальную лигу для игроков 15-17 лет. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.

Турнир предположительно получит название "Российская хоккейная лига" (РХЛ).

"ФХР не первый год озабочена отъездом игроков в юниорские лиги Северной Америки, - говорится в сообщении организации. - В среднем за сезон из России уезжает около 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года, при этом основная масса переходов происходит именно в 15-17 лет. Отъезд за рубеж в этом возрасте негативно сказывается на развитии российского хоккея. Больше половины уехавших игроков либо заканчивают с хоккеем, либо теряют свои навыки и при возвращении в Россию уже не выходят на прежний уровень".

"Одной из причин переезда является отсутствие соревнования высокого уровня в период, когда игрок уже закончил детскую хоккейную школу, а профессионального контракта с клубом еще нет, при этом в МХЛ (Молодежная хоккейная лига) на первых ролях выступают игроки более старшего возраста, и даже в случае попадания в лигу ребята младше не имеют должной игровой практики. Запуск полноценного чемпионата призван решить эти проблемы", - отмечается в сообщении.

В настоящий момент формируется дорожная карта новой лиги, ведется работа по определению оптимального количества команд, географии, прорабатывается экономическая составляющая. Готовый проект будет представлен на утверждение правлению ФХР.