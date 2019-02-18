Конькобежец из Москвы установил рекорд на экстремальной гонке по льду Байкала

ИРКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Конькобежец из Москвы Яков Френклах установил рекорд на экстремальной гонке-ультрамарафоне "Ледовый шторм", преодолев дистанцию в 205 км по льду Байкала за 7 часов 56 минут 45 секунд. Об этом ТАСС сообщили организаторы гонки.

"Яков Френклах преодолел дистанцию менее чем за восемь часов. Ранее рекорд принадлежал конькобежцу Александру Пцареву, он установил его в 2018 году, преодолев дистанцию за 10 часов 28 минут 45 секунд", - сказал собеседник агентства.

Участниками забега стали около 40 спортсменов из Иркутской области, Москвы, Кемерова, США, Германии, Швейцарии. В этом году участникам повезло с погодой - не было метелей и сильного ветра.

В рамках марафона также состоялась гонка на велосипедах по льду Байкала. Среди мужчин лучшее время - 8 часов 31 минута - показал Илья Мартынов из Иркутска, среди женщин лидировала иркутянка Ольга Овсюкова, преодолев дистанцию за 11 часов 2 минуты.

Экстремальная гонка "Ледовый шторм" проходит на Байкале каждый год в рамках Международного фестиваля зимних игр "Зимниада".