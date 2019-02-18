Футболисты "Баварии" Роббен, Мюллер и Боатенг пропустят матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

ТАСС, 18 февраля. Футболисты немецкой "Баварии" Арьен Роббен, Томас Мюллер и Джером Боатенг не сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Баварии".

Роббен пропустит встречу из-за повреждения, Боатенг - из-за кишечного гриппа, а Мюллер отбывает первую часть двухматчевой дисквалификации, полученной по итогам матча с голландским "Аяксом" в заключительном туре группового этапа.

Матч пройдет 19 февраля в Ливерпуле.