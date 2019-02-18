Фигуристка Туктамышева примет участие в финале Кубка России

ТАСС, 18 февраля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявлена на финал Кубка России в Великом Новгороде. Об этом сообщается на сайте турнира.

Также в турнире одиночниц примут участие фигуристки Виктория Васильева, Анастасия Грачева, Анастасия Губанова, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Алена Леонова, Евгения Медведева, Елизавета Нугуманова, Серафима Саханович, Мария Талалайкина и Анна Тарусина.

Участие Туктамышевой было под вопросом. В декабре спортсменка пропустила чемпионат страны из-за пневмонии.

Финал Кубка России по фигурному катанию стартует в понедельник. Турнир определит окончательный состав национальной команды на предстоящий в конце марта в японской Сайтаме чемпионат мира.

На чемпионат мира могут отправиться три фигуристки. В нем точно примут участие чемпионка Европы Софья Самодурова и Алина Загитова. Теперь федерации предстоит определиться с третьей участницей мирового первенства.