Щедрин: главной задачей "Северстали" является сохранение прописки в КХЛ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Главной задачей череповецкой "Северстали" по итогам нынешнего чемпионата является сохранение места в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на следующий сезон. Об этом ТАСС рассказал генеральный менеджер "Северстали" Михаил Щедрин.

На пресс-конференции 12 декабря президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что "Северсталь" наряду с хабаровским "Амуром" и владивостокским "Адмиралом" входит в тройку аутсайдеров рейтинга эффективности клубов лиги. Он формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ- индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка. Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из лиги были исключены "Лада" и "Югра".

"Главная задача по итогам сезона - остаться в лиге, продолжать дальше развиваться и делать правильные шаги, чтобы в следующем году показать более достойный результат - попасть в плей-офф или, может быть, даже выше. То, что от нас зависит, мы делаем - в плане спортивного результата мы подтянулись, по другим направлениям работа тоже ведется, делается все возможное и невозможное. Мы понимаем, что все возможно, и решение будет принимать лига, но со своей стороны делаем максимум. Рейтинг и вся эта система нас только мотивируют быть лучше - развиваться и исправлять какие-то пробелы в техническом плане, маркетинге и спортивных моментах", - отметил Щедрин.

Клубы КХЛ должны подтвердить их соответствие условиям допуска к участию в следующем сезоне до 15 марта. "Для нас очень важно, чтобы за "Северсталь" играли местные ребята, у нас с основной командой постоянно тренируется молодежь. Предсезонную подготовку с основой будут проходить ребята 1999-2000 годов рождения, а там уже все будет зависеть от них. Мы развиваем молодежь, для нас пример "Локомотива" является показательным примером", - подчеркнул генеральный менеджер "Северстали".

"Северсталь" набрала 48 очков после 60 игр в нынешнем регулярном чемпионате и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкая команда потеряла шансы на попадание в плей-офф.