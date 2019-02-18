Щедрин: ХК "Северсталь" планирует продлить контракт с тренером Разиным

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Череповецкая "Северсталь" планирует продолжить сотрудничество с главным тренером команды Андреем Разиным в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер клуба Михаил Щедрин.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги "Северсталь" занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и потеряла шансы на попадание в плей-офф. Щедрин стал генеральным менеджером череповецкого клуба 27 ноября прошлого года, сменив на посту Валерия Зелепукина. Днем позже главным тренером команды был назначен Андрей Разин. Под его руководством в 27 матчах "Северсталь" одержала 14 побед, в январе выдав серию из семи побед.

"Мы вдвоем пришли в сложной ситуации и сработались вместе. Естественно, хотелось бы продолжить сотрудничество. Сейчас задача номер один - остаться в КХЛ, а дальше будет видно", - отметил Разин.

В заключительных играх сезона "Северсталь" примет рижское "Динамо" (20 февраля) и московский "Спартак" (22 февраля). "У нас осталось еще две игры, в которых мы настроены показать максимальный результат. С нашим приходом в клубе многое поменялось, был выбран правильный вектор развития, была кризисная ситуация, пришлось принимать жесткие, тяжелые решения. Как показало время, во многом мы были правы, команда заиграла, показательна даже не победная серия, а содержание игры и то, как череповецкие болельщики отреагировали, - у нас увеличилась посещаемость, люди с большим азартом и желанием ходят на хоккей", - рассказал Щедрин.

На пресс-конференции 12 декабря прошлого года президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что "Северсталь" наряду с хабаровским "Амуром" и владивостокским "Адмиралом" входит в тройку аутсайдеров рейтинга эффективности клубов лиги. Он формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ- индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, своевременность расчетов по оплате труда, вместимость арен и потенциал локального рынка. Стратегия КХЛ направлена на сокращение количества команд, перед нынешним сезоном на основании рейтинга из лиги были исключены "Лада" и "Югра".