СМИ: Сироткин может стать третьим пилотом команды "Формулы 1" "Рено"

ТАСС, 18 февраля. Российский гонщик Сергей Сироткин близок к подписанию контракта третьего пилота с французской командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал GPToday.

Сироткин дебютировал в "Формуле-1" в прошедшем сезоне, однако после его окончания команда "Уильямс" объявила о прекращении сотрудничества с российским гонщиком, а сам пилот заявил, что пропустит следующий год в "королевских гонках". Сироткин выполнял роль тест-пилота "Рено" в 2016 и 2017 годах, выступая в составе команды в пятничных тренировках. Основными пилотами команды являются австралиец Даниэль Риккьярдо и немец Нико Хюлькенберг. Ранее сообщалось, что Сироткин в 2019 году выступит на трех этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в составе команды SMP Racing.

По итогам прошлого чемпионата российский пилот занял последнее место, набрав одно очко в 21 гонке.