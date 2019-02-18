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Лига чемпионов

Футболист "Ливерпуля" Фирмино может пропустить матч Лиги чемпионов с "Баварией"

По информации источника, бразильский нападающий пропустил тренировку команды в понедельник из-за вирусной инфекции

ТАСС, 18 февраля. Футболист английского "Ливерпуля" Роберто Фирмино из-за болезни может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой "Баварией". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

По информации источника, бразильский нападающий пропустил тренировку команды в понедельник из-за вирусной инфекции. Фирмино стал четвертым игроком "Ливерпуля" за месяц, который выбывает в связи с болезнью. Ранее сообщалось, что матч с "Баварией" также пропустит защитник Деян Ловрен, который не успел восстановиться от травмы подколенного сухожилия.

Встреча пройдет 19 февраля в Ливерпуле.

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