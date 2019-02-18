Футбольный клуб исключен из итальянской Серии С после поражения со счетом 0:20

ТАСС, 18 февраля. Клуб "Про Пьяченца" исключили из третьего по силе дивизиона чемпионата Италии по футболу после разгромного поражения со счетом 0:20. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал World Soccer Talk.

Итальянский клуб после трех технических поражений подряд попытался избежать дисквалификации и вышел на матч с "Кунео" с семью игроками в составе. За "Про Пьячецу" играли всего шесть профессиональных футболистов, все - моложе 20 лет. Также за итальянскую команду сыграл клубный массажист, а во втором тайме вышел администратор клуба, который не смог начать встречу с первых минут из-за потери документов. Матч завершился разгромным поражением "Про Пьяченцы" со счетом 0:20, из которых 16 голов пришлись на второй тайм. Позднее клубу присудили четвертое техническое поражение.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина назвал матч "оскорблением спорта". "Про Пьянчецу" исключили из Серии С и назначили штраф в размере €20 тыс.

Итальянская Серия С состоит из 20 профессиональных команд. На минувшей неделе дивизион покинул еще один футбольный клуб, "Матера", по причине финансовых проблем.