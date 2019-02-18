Новак Джокович получил премию "Лауреус" как лучший спортсмен года

ТАСС, 18 февраля. Сербский теннисист Новак Джокович признан лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась в понедельник в Монако.

Джокович в 2018 году вернулся на первое место рейтинга ATP, выиграл четыре турнира, в том числе Уимблдон и Открытый чемпионат США. Также на награду "Спортсмен года" претендовали британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон, американский баскетболист Леброн Джеймс, французский футболист Килиан Мбаппе, кенийский марафонец Элиуд Кипчоге и хорватский футболист Лука Модрич.

Спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, выигравшая на чемпионате мира 2018 года четыре золотые медали, всего в ее активе 14 золотых наград на мировых первенствах, а по общему числу медалей чемпионатов мира она делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной (по 20). В номинации "Возвращение года" победил 43-летний гольфист Тайгер Вудс, выигравший в сентябре минувшего года первый турнир за пять лет. Победителем в номинации "Прорыв года" стала 21-летняя японская теннисистка Наоми Осака, выигравшая в 2018 году свой первый турнир Большого шлема - Открытый чемпионат США. Командой года признана сборная Франции по футболу, выигравшая в 2018 году чемпионат мира, который проходил в России.

Также специальными наградами были отмечены американская горнолыжница Линдси Вонн, завершившая спортивную карьеру в феврале 2019 года, олимпийская чемпионка 2018 года по сноуборду американка Хлоя Ким, Элиуд Кипчоге, обновивший мировой рекорд в марафоне, обладательница четырех золотых медалей Паралимпийских игр в Пхёнчхане словацкая горнолыжница Генриета Фаркашова, китаец Ся Боюй, ставший первым альпинистом с ампутированными нижними конечностями, покорившим Эверест, французский футбольный тренер Арсен Венгер, по окончании сезона-2017/18 покинувший английский "Арсенал", который возглавлял с 1996 года.

Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров - известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 гг. Премию в категории "Прорыв года" получал Марат Сафин в 2001 году.