Традиционный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен" стартует в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен" стартует во вторник в Москве. Мероприятие будет состоять из трех турниров (А, B, С), в главном из которых примут участие шахматисты с рейтингом свыше 2545 пунктов, также завершающей частью программы станет блиц, намеченный на 27 февраля.

"Аэрофлот Опен" пройдет в 17-й раз, общий призовой фонд нынешнего турнира составит €120 тыс. Победитель получит призовые в размере €18 тыс. и путевку на супертурнир в Дортмунд. Местом проведения уже традиционно станет гостиница "Космос". В главном турнире сыграют 90 шахматистов из 21 страны мира.

В прошлом году выиграл белорусский шахматист Владислав Ковалев, который выступит и в этот раз. Среди других претендентов на победу значатся российский гроссмейстер Владимир Федосеев, Рауф Мамедов из Азербайджана, а также китайские шахматисты Вэй И и Ван Хао.

На фестивале будут учреждены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров. Призовой фонд состав €2500.

"Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым турниром в мире. Впервые фестиваль прошел в Москве в 2002 году. Через два года был включен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.

В разные годы основные соревнования выигрывали Сергей Рублевский, Ян Непомнящий, грузин Баадур Джобава. В 2013 году в рамках фестиваля турнира по быстрым шахматам выиграл Сергей Карякин.