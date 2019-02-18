Дэйли: расследование дела хоккеиста Войнова близится к завершению

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Расследование Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по делу защитника Вячеслава Войнова близко к завершению, решение не будет принято до трансферного дедлайна 26 февраля. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли.

НХЛ дисквалифицировала Войнова в 2014 году после обвинений в домашнем насилии. Обвинения были сняты летом 2018 года, однако лига бессрочное отстранение не отменила и продолжает расследование. После сезона-2017/18 защитник отказался продлевать контракт со СКА, чтобы попробовать вернуться в Северную Америку для продолжения карьеры.

"Расследование продолжается, но оно близко к завершению. После чего, скорее всего, состоится полное слушание по этому делу", - сказал Дэйли. "Решение не будет принято до завершения трансферного периода", - добавил он.

28-летний Войнов является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2016 года в Москве. По итогам олимпийского турнира в Пхёнчхане он был признан лучшим защитником.

Хоккеист был выбран на драфте НХЛ 2008 года клубом "Лос-Анджелес" под 32-м номером, в составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2012, 2014). В регулярных чемпионатах НХЛ Войнов провел 190 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 63 результативные передачи, в играх плей-офф российский защитник провел 64 встречи, забросил девять шайб и отдал 16 передач. Согласно коллективному соглашению между НХЛ и профсоюзом игроков, Войнов может выступать за "Лос- Анджелес", который владеет на него правами в лиге, и после трансферного дедлайна.