Стали известны результаты жеребьевки четвертьфинальных пар Кубка Англии по футболу

ТАСС, 19 февраля. Жеребьевка Кубка Англии по футболу определила четвертьфинальные пары соревнования. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу турнира.

На этой стадии между собой встретятся "Суонси" и "Манчестер Сити", "Уотфорд" и "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед", а также "Миллуол" и "Брайтон". Все встречи пройдут в период с 15 по 18 марта.

"Челси" является действующим обладателем титула. В финале прошлогоднего розыгрыша лондонцы оказались сильнее "Манчестер Юнайтед". Тогда "Челси" победил со счетом 1:0, а единственный мяч забил Эден Азар, реализовавший пенальти на 22-й минуте матча.

В этот раз лондонский клуб уступил в 1/8 финала именно "Манчестер Юнайтед", проиграв со счетом 0:2. Остальные результаты прошедшей стадии выглядят следующим образом: "Бристоль Сити" - "Вулверхэмптон" - 0:1; "Уимблдон" - "Миллуол" - 0:1; "Донкастер" - "Кристал Пэлас" - 0:2; "Ньюпорт" - "Манчестер Сити" - 1:4; "Суонси" - "Брентфорд" - 4:1; "Куинз Парк Рейнджерс" - "Уотфорд" - 0:1; "Брайтон" - "Дерби" - 2:1.