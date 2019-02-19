Англичанин Оливер рассудит "Зенит" и "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 19 февраля. Английский арбитр Майкл Оливер обслужит ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между турецким "Фенербахче" и российским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Помогать Оливеру будут соотечественники Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Встреча "Зенит" - "Фенербахче" пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Первая игра, прошедшая в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

"Фенербахче" играет с российским клубом на стадии 1/16 финала Лиги Европы в третий раз подряд. В феврале 2016 года турецкий клуб встречался с "Локомотивом" и победил по сумме двух матчей (2:0, 1:1), в феврале 2017 года "Фенербахче" уступил в противостоянии "Краснодару" (0:1, 1:1).