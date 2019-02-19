Создана дирекция по подготовке молодежного ЧМ-2023 по хоккею в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Создана исполнительная дирекция для подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году, ее возглавил бывший заместитель директора МАУ "Стадион" по спортивно-массовой работе Дмитрий Осипов. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Это та структура, которая будет отвечать за подготовку, начиная от разработки бренда чемпионата и заканчивая работой с волонтерами, туристами, командами. Возглавил дирекцию Дмитрий Осипов", - сказал Ахапов.

Он добавил, что в рамках дирекции также будет осуществляться координация проектирования, строительства, реконструкции и проведения капитального ремонта всех объектов, необходимых для проведения соревнований. Кроме того, дирекция займется взаимодействием с федеральными властями.

"Здесь мы в первую очередь говорим о взаимодействии с Федерацией хоккея России, которая является главным организатором чемпионата вместе с Международной федерацией хоккея (IIHF). Организация антидопингового сопровождения тоже очень важна", - уточнил Ахапов, добавив, что дирекция будет работать еще в течение года после проведения чемпионата.

В мае 2018 года IIHF утвердила новый 10-летний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира. Турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. К чемпионату мира в городе построят современный ледовый дворец, часть матчей турнира пройдет на старой арене, которую к чемпионату реконструируют. Также IIHF рассматривает для проведения МЧМ-2023 Омск, город сможет провести часть матчей, есть построит стадион.