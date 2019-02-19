Коби Брайант примет участие в жеребьевке Кубка мира по баскетболу

ТАСС, 19 февраля. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант примет участие в жеребьевке Кубка мира 2019 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации баскетбола (FIBA).

Жеребьевка состоится 16 марта в Шэньчжэне. В церемонии также примет участие бывший баскетболист и президент Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мин. В рамках жеребьевки выступит американский певец Джейсон Деруло.

Брайант, завершивший игровую карьеру в 2016 году, пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс" (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), признавался самым ценным игроком НБА в 2008 году. 18 раз он принимал участие в Матчах звезд НБА, в четырех из которых признавался самым ценным игроком. Он дважды выигрывал Олимпиаду (2008, 2012) в составе сборной США.

Сборная России занимает третье место в Группе К квалификационного раунда Кубка мира, в активе команды шесть побед и четыре поражения. Россияне ведут борьбу с командой Финляндии (пять побед, пять поражений) за последнюю путевку из группы на турнир. Кубок мира по баскетболу пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.