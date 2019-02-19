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Этап эстафеты Универсиады прошел в Ачинске Красноярского края

Огонь по Ачинску пронесли 15 факелоносцев

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Огонь зимней Универсиады 2019 года пронесли по улицам Ачинска, самого большого города на западе Красноярского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба дирекции Универсиады.

"Этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года прошел 19 февраля в Ачинске. Факелоносцы Студенческих игр пробежали 2,6 тыс. метров от молодежного центра "Сибирь" до площади около городского дворца культуры", - сообщили в пресс-службе.

Огонь по Ачинску пронесли 15 факелоносцев. Первой стала посол Универсиады-2019 двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова. Она родилась и выросла в Ачинске, здесь началась ее спортивная карьера.

Из Ачинска огонь Универсиады отправляется в Назарово, где 21 февраля состоится следующий этап эстафеты.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт- треке.

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Зимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеЭстафета огня Зимней универсиады-2019
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